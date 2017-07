Eesti ühe esikoomiku firmal ei olnud kuigi hea aasta

Peeter Oja on üks Eesti tuntumaid ja armastatumaid koomikuid. Pikki aastaid võis meest näha korraga mitmetes teleprojektides ning erinevatel teatrilavadel. Erinevatelt esinemistelt saadav tulu läheb tema ettevõtte OÜ Venrel arvele. 2016. aasta ei olnud firmale paraku sama edukas kui mitmed varasemad.

2013. aastal oli Oja firma käive ligi 68 000 eurot, aasta hiljem juba 79 000 ning 2015. aastal 92 000 eurot. Eelmisel aastal leidis aga aset kogunu 47,06-protsendiline müügitulu kukkumine. Firma teenis 48 700 eurot ning lõpetas majandusaasta 7388-eurose kahjumiga.

Kasvanud on ka Oja ettevõtte võlakoormus. Kui aastal 2015 oli see üle 58 000 euro, siis 2016. aasta seisuga ligi 101 500 eurot.

Ometi on mehel siiski varem nii hästi läinud, et jaotamata kasumit on kogunenud 138 106 euro jagu. Ettevõtte teiseks omanikuks on Küllike Arend.

Venrel on käibevara 239 000 euro eest. Omakapital on ligi 141 000 eurot.