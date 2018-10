Eesti ühe suurtankisti profiil ehk kes on tankist ja kuidas teda ära tunda?

Kui juhatuse liikmel on ärivõrgustikus ebanormaalselt palju seoseid ning ettevõtetel piisavalt suures mahus tasumata võlgnevusi, on tõenäoliselt tegu isikuga, kes on teiste täitmata kohustused enda kanda võtnud. Võtmeküsimuseks on see, et millist mahtu - summat või ettevõtete arvu - pidada tankisti nime omistamiseks piisavaks?

Tankist ettevõtluses

Tankiste kasutavad ettevõtjad, kes soovivad vabaneda võlgadest ja võlausaldajatest ning tahavad alustada uue äriga puhtalt lehelt. Majandus toimib üldjuhul ikkagi krediitmüügi toel ja kui sul ei ole usalduskrediiti, siis on äritegemine üsnagi keeruline. Tihti on aga nii, et juht võib küll alustada puhtalt lehelt, kuid käekiri jääb samaks.

Mõningatel juhtudel antakse tankistidele ka neutraalsed, kuid seisma jäänud ettevõtted, et vabaneda tüütust aruandluskohustusest. Kuna likvideerimisprotsess tundub enamikele pikk ja keeruline, kasutatakse otseteed - tankisti, kes sobiva summa eest vabastab koormaks muutunud ettevõttest.

Tankisti profiil

Tankistil võib olla päris palju nägusid ja võime nende iseloomustamiseks siin küsida retoorilisi küsimusi:

Kas ettevõtja, kes juhib 10 ettevõtet, millest 8 on jäetud hääbuma ühes võlgadega, on tankist või mitte?

Kas ettevõtja , kes juhib 100 ettevõtet, millest 10 on võlgades, on tankist või mitte?

Kes on ettevõtja, kellel pole küll võlgu, kuid kes juhib 30 ettevõtet, ei tee käivet ega maksa makse, ei esita aruandeid ega oska peast loetleda oma ettevõtete nimesi? On ta tankist või mitte?

Kes on aga ettevõtja, kellele on võõrandatud sadu ettevõtteid, kes on neid juhtinud vaid 2-3 kuud ja siis astunud juhatusest tagasi?