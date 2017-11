Eesti üks kõvemaid idufirmasid läks vinge summa eest ameeriklaste kätte

USA tarkvarafirma Rogue Wave Software ostis ära Eesti idufirma Zeroturnaround, mis ehitab tööriistu Java-keelt kasutavatele programmeerijatele. Tehingu suurust osapooled ei avalda, kuid eeldatavasti võis see ulatuda isegi üle 50 miljoni dollari, kirjutab tehnikauudiste portaal Geenius.

"Olen väga õnnelik, sest kuigi Eestis on väga hea idufirmade kogukond, pole siin olnud tugevaid exiteid (idufirma etapi lõpp omandamise või börsilemineku näol - toim)," ütles firma asutaja ja pikaajaline juht Jevgeni Kabanov Geeniusele. "Eestis on vaja kogenud juhte ja [firmade] asutajaid, kes on läbi teinud kõik idufirma etapid, ka exiti. Loodan kindlasti oma kogemust, näiteks kuidas selliste tehingute tegemine käib, edasi anda," rääkis Kabanov.

Tehingu detaile osapooled ei avalda. Samuti ei kommenteerinud Kabanov ka firma Tallinnas ja Tartus olevate kontorite tulevikku ja võimalikku töötajate juurdepalkamist või koondamist, kuna tema sõnul ei ole ta enam firmaga seotud ja plaane saab kommenteerida vaid uus omanik.

