Eesti üks rikkamaid ettevõtjaid jagas osa oma varast lastele

Kaido Jõeleht asutas eelmise aasta 21. veebruaril OÜ Kaamos Holding, millest on saanud Kaamos grupi uus emaettevõte. Alates eelmise aasta 2. novembrist on emaettevõtte omanduses kontsern OÜ Kaamos Group, laevandusega tegelev OÜ KJ Shipping ja kinnisvaraga tegelev OÜ KJ Trading. Lisaks omab Kaamos Holding 22,4 protsenti valdusfirmast ASist Vigrelle, mille kaasaktsionärid on ekssylvesterlased Mati Polli ja Peeter Mänd.

Kui seni oli Kaido Jõeleht kaasanud oma tütred esimesest kooselust ettevõtte juhtorganitesse – Juulika Vahter, Mari Verrev ja Teele Jõeleht on Kaamos Groupi ja Kaamos Kinnisvara nõukogu liikmed –, siis alates eelmise aasta 22. detsembrist omavad nii nemad kui Kaido Jõelehe lapsed teisest kooselust tükikest Kaamos grupist.

