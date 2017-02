„Eesti Unistuste Tööandja“ konkursi žürii nimetas „Unistuste Tööandjaks 2017“ Ericsson Eesti ASi, tuues välja, et tegu on ettevõttega, kus ka päriselt inimestest hoolitakse.

Parima kolmanda sektori organisatsioon on SOS Lasteküla Eesti. CV Keskuse tulevikutegija auhind läks Eastman Specialties OÜle ja Marketingi Instituudi tulevikutähe auhinna pävis Jobbatical OÜ.

„Ericsson Eesti AS on suurepärane näide ettevõttest, mis on ennast teadvustanud ja arendanud väga tugevaks tööandja brändiks ja kasutab seda tugevust sihikindlalt sektori parimate oskustööliste kaasamiseks,“ rääkis konkursi eestvedaja Anu-Mall Naarits. „Unistuste Tööandja tiitlit ei anta mitte lihtsalt tuntud ettevõtetele, vaid selle eelduseks on, et sinu töötajad ise oma vaimustust üles näitavad. Ja Ericssonis tundub see vaimustus olevat valdav!“

Mida Ericsson Eesti AS oma töötajate heaks teeb?

Siinkohal mõned väljavõtted töötajate seas läbiviidud anonüümsetest intervjuudest.

On aus; tagab väga hea palga ja tulevikukindluse; garanteerib huvitava töö; pakub 50% toetust kõrghariduse omandamisel; soodustab töötajate igakülgset arengut, pakkudes erinevaid arenguprogramme ja koolitusi; pakub paindlikku tööaega; pakub suurepärast eneseteostust ja erinevaid rahvusvahelisi karjäärivõimalusi; pakub töötajatele erinevaid arenguprogramme ja koolitusi; hüvitab osaliselt lõuna ja sporditreeningud; töökohas kantakse hoolt tervise eest (kontorivõimlemine, siseterviserada, peale tööpäeva keha ja meele ning jooga treeningud, töökohas massöörid, doonoripäevad ettevõttes, jpm); pakub tööalaseid reisimisvõimalusi eri riikidesse; pakub psühholoogi teenuseid nii töötajatele kui ka nende pereliikmetele; võimaldab paindlikku töögraafikut ja osatööajaga töötamist, jpm.

Ericssoni Tallinna Tehase personalidirektori Katri Kuuse (pidil) sõnul toovad töötajate värbamisel eriti noortele sära silmadesse, kui neile pakutakse lisaks põnevale tööle ka edasist karjäärivõimalust 180 riigis, kus ettevõte on esindatud. „Ericssoni väärtused, milleks on austus, professionaalsus ja visadus, on juba paigas 140 aastat ja neid järgitakse üle maailma,“ rääkis Kuuse. „Samal ajal ei ole konkreetsed tegevused keskselt keelatud või lubatud,vaid igas riigis on igal töötajal võimalus läbi ettepanekute süsteemi välja käia mõtteid, kuidas kasvatada oma heaolu kas isiklikus või kollektiivses kontekstis. Näiteks Eestis on meil niimoodi sündinud Terviseakadeemia, mille raames on naistele kevadeti tervisenädal ja meestel sügiseti. Selle raames nii sporditakse kui jagatakse ka tervisliku toitumise nõuandeid, panustatakse vaimse tervise eest hoolitsemisse, viiakse läbi doonoripäevi, jp..“

Lisaks Ericssonile pääsesid sel aastal konkursi finaali KPMG Baltics, Pipedrive ja SOS Lasteküla, kes Anu-Mall Naaritsa sõnul on kõik sellised organisatsioonid, mis mõjuvad töötajatele koduste, soojade, abistavate ja toetavatena igal sammul, kuid suudavad samas ka pakkuda professionaalset enesetoestust ja pidevat arengut.

Unistuste Tööandja 2017 žürisse kuulusid Lauri Tabur (Smartgrow tegevjuht, „Unistuste tööandja 2013“ võitja, Anneli Ohvril (EV100 turundus- ja kommunikatsioonijuht), Häli Mändmaa (LHV Pank AS personalijuht, „Unistuste tööandja 2014 võitja“), Ene Olle (PARE tegevjuht), Renita Käsper (CV Keskuse värbamisosakonna juht).