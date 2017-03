Eesti üritab kaubalaevadele oma lippu ahtrisse saada, kuid valitsuse plaan on sisutu

Valitsuse lubadus kaubalaevad Eesti lipu alla meelitada kannatab üldsõnalise ja sisutu plaani pärast.

Läinud nädala lõpus toimunud merenduskonverentsil lubas majandusminister Kadri Simson, et järgmisel aastal saavad tehtud seadusemuudatused, mis peaksid Eesti muutma kaubalaevade reederitele atraktiivseks lipuriigiks.

Simsoni sõnul tuleb kõigepealt makse vähendada. „Mitte keegi ei tule meie lipu alla, kui meie maksukoormus on lihtsalt palju suurem kui mõne teise Euroopa riigi lipu all,” ütles ta. Minister märkis, et 12 aastat on räägitud kaubalaevandusele soodustuste tegemisest, kuid samal ajal on kaubalaevade arv registris jõudnud nullini. „Kui varem on arvutatud, kui palju iga uus laev makse toob ja ära viib, siis nüüd oleme jõudnud seisu, kus ta ei vii ära midagi, ainult toob. Me oleme nulli laevaga jõudnud põhja,” ütles Simson.