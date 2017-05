Eesti väikekaupmehed on Euroopa laatadel makseterminalidega hädas

Sularaha on ka mujal Euroopas järjest enam käibelt kadumas ning laatadel eelistatakse võimalusel maksta kaardiga. Eesti kaupmehed, kes välismaal oma toodangut müütamas käivad, ei ole Eesti pankadelt toimivaid lahendusi saanud. Pangad seevastu väidavad, et nende lahendused on igati sobivad, edastab ERR Uudised.

Perekond Barr tegeleb hobina geopeitusega, millega kaasneb ka väike pereäri. Jon Paul Barr nimelt disainib ja toodab mänguks vajalikke meenemünte, mida hobiga tegelejad koguvad, ja käib neid koos abikaasa Kadriga Euroopa laatadel müümas, mis geopeituse üritustega kaasas käivad. Aasta tagasi vormistasid nad oma hobitegevuse üha tõsisemaks muutuva ärilise poole ka ettevõtteks JP'S Geodesigns OÜ.

Meenemünte on nad käinud müümas igal pool Euroopas - Soomes, Rootsis, Belgias, Saksamaal, Šotimaal, Tšehhis, Poolas - ja üha enam on nad jõudnud tõdemusele, et nii nagu eestlasedki, tahavad ka muud Euroopa rahvad üha enam vabaõhuüritustel kaardiga, mitte sularahas maksta. Suur osa müügist võib seega jääda sularahapuuduse taha, nii et vaja oli kaardimakseterminali.

Barrid on käinud lahendust küsimas nii oma kodupangas SEB-s kui ka Swedbankis juba mitu aastat. Viimati suhtlesid nad pankadega kaks nädalat tagasi, sest välislaatu on riburadapidi tulemas ja vajadus on taas akuutseks muutunud.