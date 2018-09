Eesti valitsus peab tähtsaks kosmosesse investeerimist

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist selgitas, et kogu kosmosevaldkond on läbimas murrangulist arengut, mille tulemusena on väikeriikide roll selles oluliselt muutumas.

"Uued tehnoloogiad ja ärimudelid võimaldavad ka Eesti ettevõtetel rääkida kaasa selles kõrgtehnoloogilises valdkonnas, mis ajalooliselt on olnud vaid globaalsete suurriikide pärusmaa," ütles Tammist.

Tänu liikmelisusele Euroopa Kosmoseagentuuris (ESA) on Eestil juba tekkimas oma edulood, mis kosmoseandmeid kasutades pakuvad täiesti uusi toote- ja teenusevaldkondi.

Näiteks tõi minister Tammist Dateli loodud varajase hoiatuse süsteemi Sille. See on Euroopa Liidu maaseire avaandmetel baseeruv varajase hoiatuse süsteem, mis suudab tuvastada suurte infrastruktuuride - näiteks sillad, torujuhtmed, sadama- ja kaevandusalad ning suurhooned - nihkumise või vajumise kuni ühe millimeetri täpsusega.

ESAga liitumine on loonud Eesti ettevõtetele hulgaliselt võimalusi – osaleda kõrgtehnoloogilises arendustöös, siseneda kõrgtehnoloogia tarneahelatesse, leida uusi koostööpartnereid, saada ligipääs maailma tipptasemel teadus- ja tehnoloogiaalasele ekspertiisile, meelitada ligi välisinvesteeringuid ning panustada kõrgtehnoloogilisse eksporti.