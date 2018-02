Eesti valitsus sai auhinna

Barcelonas toimuval mobiilitehnoloogia suursündmusel Mobile World Congress’il pärjati Eesti valitsus Government Excellence’i auhinnaga, mille võttis vastu ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

Rahvusvaheline mobiiliettevõtjate ühendus GSMA tunnustas täna Eesti riiki eduka töö eest ettevõtjasõbraliku ärikeskkonna loomisel, mis soodustab innovatsiooni ja investeerimiskindlust telekommunikatsioonisektoris. Samuti hinnati kõrgelt Eesti eesistumise ajal välja arendatud Euroopa Liidu 5G võrgu arendamise teekaarti. Korraldajate sõnul võib GSMA jagatavaid auhindu võrrelda telekommunikatsioonisektori Oscaritega.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ütles, et rahvusvahelise telekommunikatsioonisektori tunnustus on Eesti riigi jaoks innustav. „Pidevalt ühenduses olemine on muutunud nii loomulikuks, et märkame selle mõju alles siis, kui mõni asi ei toimi korralikult või internetiühendus on aeglane,“ kommenteeris Palo.

Enam kui 100 000 külastajat ja 2300 väljapanekut võõrustava Mobile World Congressi teemaks on sel aastal tulevikutehnoloogiad, mis ühendavad inimesi ja seadmeid ühte võrgustikku. „Rohkemate seadmete internetti lülitamine seab mobiilivõrkudele samuti kõrgemad nõudmised. Seetõttu on Euroopa jaoks praegu üks olulisemaid eesmärke saada 5G võrgu turu rahvusvaheliseks liidriks,“ sõnas Palo.

Minister rõhutas, et Eesti töö võrguühenduste arendamisel ei ole kaugeltki lõppenud. „Lisaks meie eesistumise ajal välja töötatud 5G Euroopa teekaardile oleme loomas põhjalikku 5G võrgu arendamise plaani ka Eesti jaoks. Samuti jätkame tööd viimase miili projektiga, et viia kiire ja kaasaegne internetiühendus nendesse kodudesse Eestis, kus seda täna ei ole.“ Minister lisas, et viimase miili algatuse kõrval on järgmise aasta lõpuks valmimas kogu Eestit kattev lairiba baasvõrk. Lairiba baasvõrk on üheks kvaliteetse mobiilsideühenduse toimimise eelduseks.

Eesti IKT-sektori ettevõtted osalevad maailma suurimal mobiilitehnoloogia messil juba kuuendat korda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toel. Eesti ühisstendil on esindatud kolmteist ettevõtet - Fortumo, Mobi Lab, Ecofleet Eesti, SK ID Solutions, CartoDB Estonia, Malwarebytes Estonia, Mooncascade, Bamboo Group ning sel aastal esimest korda Sevana, NEXD, FOB Solutions, Mobi Solutions ja Messente Communications. Eraldiseisva boksiga on Eesti ettevõtetest esindatud veebireklaamilahendusi arendav Adcash. Eesti ühisstendi külastab ka ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.