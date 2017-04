Eesti viinatakso sai Soomes kohtuotsuse: viina kojuvedu pole kuritegu

Väikebussiga soomlastele alkoholi vedanud Eesti ettevõtja sai Soome teise astme kohtust uue otsuse: alkoholi kojuveoga ei rikkunud ta seadust, kuid maksude mittemaksmisega rikkus.

Algse süüdistuse kohaselt müüs Tallinnas alkoholipoodi pidav ettevõtja internetilehe alkotaxi.eu kaudu Soome klientidele alkoholi ja vedas joogid ostjatele koju. Meest süüdistati akoholiseaduse rikkumises ning alkoholi- ja pakendimaksude tasumata jätmises.

Helsingi käräjäoikeus ehk esimese astme kohus leidis mehe mõlemas teos süüdi olevat ning mõistis talle kaheksa kuud vangistust. Täna tegi aga otsuse teise astme kohus, kes vähendas karistust kahe kuu võrra.

Hovioikeus ehk teise astme kohus leidis, et Soome alkoholiseaduses sisalduv punkt, et alkoholi võib müüa ainult kindlast asukohast, ehk kauplusest ja mitte näiteks kauplusautost, on ELi seadustega vastuolus. Sestap ei saa ettevõtjat ka soomlastele alkoholi kojuvedamises süüdi mõista.

Küll aga jäi hovioikeus sama meelt kohtu esimese astmega selles, et ettevõtja oleks pidanud maksma müüdud alkoholilt Soome seaduste kohaselt makse ning on sestap süüdi jämedas maksupettuses.

Soome rahvusringhäälingu Yle teatel oli ettevõtja kaevanud teise astme kohtule, et Soome pakendiseadus ja alkoholiseadusest lähtuv kojuvedamiskeeld on teiste ELi kodanike suhtes diskrimineerivad.

2009. aastal Alkotaxist kirjutatud artiklis avaldas Yle, et Alkotaxiga tegelev ettevõtja on Valeri Visnapuu ning tema partnerid Viktoria Visnapuu ja Jekaterina Govorova. "Alkoholi toomine ja siin müümine oleks ebaseaduslik. Aga nüüd toimub tehing Eestis. Me ei võta transpordi eest raha," selgitas Valeri Visnapuu toona oma äri mõtet Yle-le.

Siiani Facebookis oleval lehel on ka pilt Alkotaxi kollasest bussist, mille küljel on kirjas: "Eesti alkohol Eesti hinnaga tasuta Soome".