Eesti võtab kasutusele süsteemi, mis muudab välismaal kütuse ostmise lihtsamaks

"Uus ühtne märgistus muudab eestlastele lihtsamaks õige kütuse leidmise välismaa tanklates. Edaspidi ei pea teadma, et näiteks Poolas tähistatakse diislikütust lühendiga ON ja Prantsusmaal bensiini lühendiga SP," rääkis Olerexi aktsionär Antti Moppel.

Lõppeva nädala neljapäeval ja reedel Bonnis toimunud Euroopa Kütusefirmade Ühingu (UPEI) sügiskonverentsil tehti kokkuvõtteid uue kütuste märgistuse süsteemi kasutuselevõtust Euroopas.

Seni on Eestis hästi käsitletud biokomponendi markeerimist, mis leiab aset 2019. aasta kevadel. Käsitlemata on aga kütuse liigiti visuaalset lihtsat eristatavust käsitlev pool ning see, et tegemist on üleeuroopalise muudatusega.

"Tänu UPEI'le märgib diislipüstolit edaspidi kõikjal ruut ja bensiinipüstolit ring. Olerexi tanklatesse ilmuvad uued kütuseliikide tähised lähiajal täiendades olemasolevat tähistust," rääkis konverentsil osalenud Moppel.

UPEI president Brian Worrall märkis, et uus süsteem on liikmesriikides hästi vastu võetud. "Uue süsteemi eesmärk on ühtlustada kütuste märgistus kõikjal üle Euroopa. UPEI seisab läbi oma liikmete hea selle eest, et uus märgistus jõuaks õigeaegselt kõigi liikmesriikide tanklatesse."

Oma Eestit käsitlevas lühikommentaaris lisas ta, et tal on hea meel näha Eesti kütuseturu kiiret arengut. "Tänane Eesti on küps rääkimaks kaasa Euroopa Liidu tuleviku kütuseturu kujundamisel," lausus Worrall Bonnis.

UPEI on ligi 2000st Euroopa kütuseimportöörist ja edasimüüjast koosnev ühing. Liikmesriigid on UPEI's esindatud kas kohalike õliühingute või suuremate kütusefirmade tasemel. Eestit esindab UPEI's Olerex, kes on olnud selle liige juba üle 10 aasta.