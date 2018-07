Eestiga heades suhetes India miljardär tõusis Aasia esirikkuriks

61-aastane Mukesh Dhirubhai Ambani on India kütusekompanii Reliance Industries suuromanik. Mehe agressiivne äritegevus on nüüd teda rikkuselt isegi Alibaba omanikust Jack Ma'st ette viimas.

Ambani tahab India e-kaubanduse turu üle võtta. Mehe varandus on vaid selle aastaga nelja miljardi dollari võrra kasvanud, kuna Reliance suurendas oma investeeringuid fossiilkütustesse, aga ka telekomiärisse nimega Jio. Ta on nüüd väärt rohkem kui 44 miljardit dollarit. Jack Ma varandus on samal ajal hoopis kahanenud.

Jioga on mehel suured plaanid, millest on osa ka Eesti. Nimelt tahab märtsis e-residendiks saanud Ambani kasutada Eestit nö hüppelauana, et siit kogu ELi edasi laieneda. Jio plaanib Eestis 1,5 miljoni euro eest püsti panna ka tütarfirma.

Märtsis sai Ambani Eesti valitsuse delegatsiooniga kokku ja näitas toona üles huvi koostöö tegemiseks, et Indiasse ka e-valitsuse praktikaid nö "importida". "Meie meelest on teie lahendused ka Indiasse skaleeritavad," teatas Ambani toona.

Jio on kõige suurema klientide arvuga operaator Indias.