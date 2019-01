Eestis elav brasiillane: mõistan eestlasi, kes on immigratsioonivastased

Kui palju Eesti on muutunud Teie jaoks võrreldes selle ajaga, mil esimest korda siia tulite?

Mulle tundub, et eestlased suhtuvad nüüd avatumalt välismaalastesse. Muidugi on neid, kes on immigratsioonivastased. Ma mõistan neid. Ma olen küll siin välismaalane, aga minu arvates on immigratsiooniküsimusi mõnel puhul lahendatud halvasti. Näiteks see, mis juhtus pagulaskriisi ajal või mis toimub Rootsis. See on murekoht. Ka minu jaoks. See võib kõlada silmakirjalikult, aga Eesti on minu kodu ja ka mu lapsed on eestlased. Ma ütlen oma lastele, et nad on kõigepealt eestlased ja siis brasiillased.

Immigratsioonipoliitikat tuleb teha õigesti. Asi pole selles, milline on inimese nahavärv või religioon, vaid tema käitumine. Kui inimene on töökas, tal on head kavatsused ja ta tuleb Eestisse, siis on oluline austada Eesti kultuuri, mitte enda oma peale suruda. Eesti on väike riik, siin on vähe inimesi ja seetõttu tuleb kultuuri kaitsta.

Mida teadsite Eestist siia tulles?