Eestis elav soomlane korraldas koolikiusamise ennetuse varjus miljonipettuse

Ettevõtmise taga on varem majanduskuritegude tõttu kohtus süüdi mõistetud 52-aastane soomlane Antti Alastalo, kes ajalehe andmetel elab ametlikult Eestis. HS kirjutab, et ta on kopeerinud 2011. aastal ilmuma hakanud lehe Koulurauhaa (ehk Koolirahu) olemuse pea üks-ühele ning hakanud välja andma oma lehte Kouluturvaa (Kooliturvalisus). Lehte on müüdud artikli kohaselt agressiivseid ning alatuid müügivõtteid - kohati ka lihtsalt pettust - kasutades (näiteks on tellimusest keeldunud inimesele vormistatud ikkagi tellimus või vormistatud ühele inimesele topelttellimus).

Kuid see pole veel sugugi kõik. Antti Alastalo firmad on tegutsenud peamiselt Hispaanias, kuhu on tööle palgatud ka telefonimüügipersonal. Kokkulepped nendega pole pidanud, paljud töötajad ei ole üldse oma palka saanud, kui on, on nad maksnud oma üürikorterite eest üüri samale Alastalo ettevõttele, kes aga omakorda pole üüri edasi maksnud korterite tegelikele omanikele.

