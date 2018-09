Eestis kannab 96 e-poodi "Turvalise Ostukoha" märgist

Peamiselt on probleemiks tagastus- ja müügitingimuste sõnastus, isikuandmete kaitsele mitte tähelepanu pööramine või puuduvad kontaktandmed, kontakteerumise aeg jpm. Seetõttu ongi vaid 96 e-poodi saanud Turvalise Ostukoha märgise, mis teisest küljest jällegi tõstab nende väärtust, kes märgist kannavad. Ka märgise kandjad võtavad kohustust tõsiselt. Meiepoole on aegajalt ka mõni tarbija pöördunud, kellel on mõni pretentsioon märgise kandjaga. Me alati edastama ka meile laekunud pretentsioonid, kuna seisame märgise tingimuste täitmise ja kontrolli eest. Reeglina saame nii vastuse kui ka lahenduse, mis müüja juba tarbijaga kokku leppinud.

Hinnanguliselt on Eestis ca 5000 e-poodi ning igal aastal tehakse 500-600 juurde ja samamoodi pannakse ka kinni. Turvalise Ostukoha märgise idee on anda ka tarbijale kindlus, et antud ostukoht on eelkõige just tarbijale turvaline ning täidab seadust igati. Kõige lihtsam on vaadata Turvalise Ostukoha märgiste omajaid reaalajas muutuvalt www.e-kaubanduseliit.ee kodulehelt.

Ja miks mitte ka küsida e-poelt, kust oled ostmas või ka endalt, et miks see pood ei kanna turvalise ostukoha märgist?