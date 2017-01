Rootsi hasartmängude inspektsioon andis detsembris politseisse krüptorahaga skeemitava ettevõtte Nanoclub, kuid juba kuu hiljem meelitasid samad mehed uusi kundesid Tallinnas Hiltoni hotellis.

„Peale sisejuurdlust on Rootsi hasartmängude inspektsioon jõudnud järeldusele, et Nanoclub on tõenäoliselt petuskeem. 1. detsembril andis inspektsioon olemasoleva info edasi politseile, sest Nanoclub on rikkunud hasartmänguseadust. Inspektsioon usub, et ettevõtte toimimine põhineb uute liikmete värbamisel, selleks, et suurendada olemasolevate liikmete kasumit. Kokkuvõttes usume, et Nanoclubi puhul on tegemist püramiidskeemiga,“ kirjutatakse inspektsiooni avalduses.

Rootsi finantsinspektsiooni tarbijasuhete osakonna direktori Lars Malmströmi sõnul on ka nemad saanud Nanoclubi kohta mitmeid kaebusi ning on kursis ettevõtte kohta politseile tehtud avaldusega.

„Me oleme avaldanud mitu hoiatust, et manitseda inimesi kübervaluutasse investeerimise osas. Krüptoraha väärtus pole millegagi seotud ning võib järsult kukkuda ning turul on palju kahtlaseid ja ebausaldusväärseid tegutsejaid,“ rääkis ta.

„Nanoclubiga seotud ettevõtjad on meile varasemast tuttavad ettevõtte Octa Partnersi nime alt. Uue firma nimega muutsid nad ka oma valuuta nimetust,“ sõnas Malmström.

Kolmapäeval toimus Tallinnas Hiltoni hotellis Nanoclubi üritus, kus inimestele tutvustati erinevaid investeerimisvõimalusi, millega lubati kaasa suurt tootlikkust. Räägiti krüptoraha Nanotec suurejoonelisest eduloost ning pakuti kuni 10 000 euroseid nn kinnisvara aktsiaid, mida ostes on võimalik oma raha mitmekordistada.

Eesti finantsinspektsioon soovitab kõikidesse sarnastesse interneti ja näiteks Facebooki kaudu levivatesse „investeerimisvõimalustesse“ suhtuda sügava skepsise ning ettevaatusega, sest suure tõenäosusega on tegemist pahatahtlikkusest tuleneva pettusega.