Eestis levib uus ärimaja tüüp, mille hind tõuseb ebaharilikult kiiresti

Tallinnasse ja selle lähiümbrusesse kerkib ridamisi uusi stockoffice tüüpi hooneid, mille üürihind on suure nõudluse tõttu kolme aastaga kahekordistunud, tõdeb 1Partner Kommertskinnisvara juht Kirill Vigul.

Viguli sõnul on stockoffice hoone, kus on ühendatud kauplus, kontor, ladu ja mõnedel juhtudel ka tootmine ning mis sobib sama hästi nii maaletoojatele kui väikestele ja suurematele firmadele, mis tahavad nähtavamad olla. “Selliste multifunktsionaalsete hoonete buum algas 2015. aastal ning praegu on need ülipopulaarsed. Ruutmeetri hinnad on selle ajaga kerkinud viielt eurot kümnele ning üürnike leidmisega pole ikka mingit probleemi,” rääkis Vigul.

“Kuigi hinnad on tõusnud, tasub stockoffice'i ettevõttele mitmes mõttes ära. Võrreldes vanade tootmis- ja laopindadega on uued ökonoomsemad, asuvad paremas asukohas linna sees, näevad viisakamad välja, mistõttu saab samas kohas pidada ka esinduspoodi. Ära jääb kogu lao, kontori ja poe vahel sõelumine. Seda tüüpi kauplus-ladu-tootmist külastavad ka tavalised inimesed, mitte ainult valdkonna spetsialistid,” ütles Vigul.

“Praegu rajatakse terveid stockoffice'i piirkondi, kus on olemas ka omad söögikohad. Tihti on koos sarnase valdkonna ettevõtted, millest moodustuvad omalaadsed ehitus-tööstus suunaga kaubatänavad,” rääkis Vigul.