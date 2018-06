Eestis levib uus petukirjade laine: ettevõtjatelt nõutakse registreerimisnumbrit ja krõbedat aastatasu

Maksu- ja tolliamet (MTA) hoiatab ettevõtjaid petukirjade eest, kus küsitakse KMKR numbrit ja nõuatakse selle eest kopsakat aastatasu. Tegelikkuses on see info kõigile tasuta avalikult kättesaadav.

Eestis levivad posti teel saadetavad petukirjad, mis on varem levinud teistes riikides, ent nüüd jõudnud ka Eestisse. Ümbrikusse on mahutatud selgituskiri ja ankeet Eesti ettevõttele, kus palutakse täita käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri lahter.

Firma nime, posti- ja meiliaadressi lahtrid on ankeedil juba eelnevalt täidetud.

"Viimastel päevadel on meie poole pöördunud mitmed ettevõtjad, kellelt palutakse kirja teel käibemaksukohustuslase numbri (KMKR) info saatmist välismaisesse andmebaasi," kinnitas maksuameti pressiesindaja Kaia-Liisa Kallas, et amet on petukirjade lainest teadlik. "Kirja lugeja jaoks on tegemist tähelepanu testiga, sest hallis peenikeses kirjas on teavitus, et andmete saatmisega nõustub ettevõte järgneval kolmel aastal tasuma 771 eurot."

"Seega soovitab MTA olla tähelepanelik ja eriti hoolikalt lugeda just väikest kirja. Infot oma tehingupartneri KMKRi numbri olemasolu kohta saab täiesti tasuta nii meie kui ka üleeuroopalisest Euroopa Komisjoni registrist," rõhutas Kallas.

Foto: Delfi lugeja