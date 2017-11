Eestis on 148 kõrget palka maksvat suurfirmat

Eesti suurfirmadest maksab kõige kõrgemat keskmist töötasu Skype Technologies OÜ, kus töötajaid on üle 300 ja nende keskmine töötasu oli 4404 eurot kuus.

Teisele kohale tuli 187 töötajaga Gunvor Services AS 4277 euroga ning kolmandale kohale 159 töötajaga Trinton OÜ, kus keskmine töötasu oli 4021 eurot, kirjutab Äripäev.

Täna ilmunud Äripäeva Palga TOPis on kokku 1238 ettevõtet, kellest 148 on sellised, kus töötajaid on 100 või rohkem. TOP 500 hulgas oli suurfirmasid 51.

Suurfirmade palga edetabeli lõpetab Eesti Meedia AS 1500 eurose keskmise töötasuga.

Allikas: Äripäev