Eestis on aadresse, millel tegutseb ettevõtete meri. Arvukaimad on kaks e-residentide pesa

Eesti konkurentsitult vilkaima äritegevusega majad asuvad Tallinna südalinnas Narva maantee alguses ja Ülemiste linnakus. Kumbagi on registreeritud üle 1100 firma. Mõlema puhul on suure arvu taga üks kindel põhjus. Need ei ole tankistivabrikud ega riiulifirmalaod, vaid moodsaid teenuseid pakkuvad ettevõtted.

Nimelt on üks Eesti e-residentsusega kaasa tulnud ärivaldkond konsulteerida mitteresidente ja pakkuda ettevõtetele majutusteenust. Sajad välismaa ettevõtjad teavadki Eestis kõige paremini aadressi Sepapaja 6. Samas majas tegutseb näiteks ka personaliotsingufirma Fontes. Ülemiste City on prestiižne, mis ei ole ettevõtte aadressi puhul sugugi ebaoluline faktor. Samamoodi hea mainega on Foorumi ärikeskus aadressil Narva maantee 5. Majja, mis pole sugugi pilvelõhkuja mõõtu, mahub üle 1200 firma. „Süüdlane” on 1Office Eesti OÜ, mis pakub moodsat virtuaalkontoriteenust, ühtlasi teenindatakse e-residente.

„Üha rohkem on levinud trend, kus ettevõtted ei soovi enam niisama kontoripinda rentida,” ütleb 1Office Estonia tegevjuht Anni Toom. 2018. aastal jõustus seadusemuudatus, mille järgi võib Eesti ettevõtte juhatus asuda välismaal, kui see määrab Eestis juriidilise kontaktisiku. Kontaktisiku aadress on automaatselt ka ettevõtte aadress. Nii pakubki 1Office ühendatud teenust.