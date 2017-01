Eestis on elekter odav: ainult Leedus, Ungaris ja Bulgaarias on see veel soodsam

Elekter Foto: Madis Veltman Eestis on elektri hind koduklientide jaoks Euroopa odavamate seas, kalleim aga Taanis, selgub Eurostati andmetest. Eesti Energia klientidest umbes 70 protsenti eelistab elektri hinna kas osaliselt või täielikult fikseerida, kirjutab rahvusringhäälingu uudisteportaal. Eurostati viimased andmed näitavad, et kõige kulukam on Euroopa Liidus elekter kodumajapidamistes Taanis, seejuures moodustavad põhiosa elektri hinnast seal maksud - elektri kilovatt-tund maksab seal 30,42 senti, millest üle 21 sendi moodustavad maksud, 5,58 senti võrgutasud ja 3,82 senti elektrihind. Peaaegu sama krõbedat hinda tuleb koduklientidel tasuda ka Saksamaal, seal on aga maksude osakaal elektrihinnast väiksem ning elektrihinna ja võrgutasude osakaal pisut suurem. Eestis tuli kodukliendil elektri kilovatt-tunni eest maksta keskmiselt 12,91 senti ja selle hinnaga oleme Euroopas odavuselt neljandal kohal. Naaberriikides Lätis ja Soomes on elekter koduklientidele samuti kallim - Lätis 16,5 ja Soomes 15,3 senti kilovatt-tunni eest. Eestist odavam on elekter Euroopa Liidu riikide hulgast vaid Leedus, Ungaris ja Bulgaarias.