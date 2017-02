Eestis on kaubavedu kohati mitu korda kulukam kui naabritel

Logistikasektorile on juba see suur samm edasi, kui poliitikud teadvustavad valdkonna olemasolu ja olulisust.

Uuring, mille logistika ja transiidi assotsiatsioon Eesti logistikasektori käekäigu kohta tellis, kinnitab endiselt, et Eesti kaubavedude sektor on vabalanguses.

Ehkki kaubaveod on vähenenud ka naaberriikides Soomes, Lätis ja Leedus, on suurim langus ette näidata ikkagi Eestil. Näiteks raudtee kaubaveod on aastail 2008–2014 vähenenud kõigis Eesti lähiriikides, kuid Eestis kõige rohkem – lausa 41%. Ka veosekäive on samal ajavahemikul Eestis vähenenud oluliselt rohkem kui lähiriikides.