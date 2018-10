Eestis on koht, kus inimesed saavad keskmiselt üle 2000 euro palka

Kui Eestis keskmiselt oli 2017. aastal keskmine brutopalk 1 221 eurot ja Tallinnas 1 383 eurot, siis värske majandusuuringu kohaselt ulatus keskmine kuupalk Ülemiste linnakus möödunud aastal 2 077 euroni. Eesti keskmine palk IT-sektoris ulatus mullu 2 613 euroni, samal ajal kui Ülemiste linnakus oli see 2940 eurot.

Mainor Ülemiste nõukogu liikme Raivo Vare sõnul on Eesti esimeses targas linnas Ülemiste Citys tänaseks tegutsemas ligi 400 ettevõtet, kus käib igapäevaselt tööl juba üle 10 000 inimese ehk suurusjärguna sama palju, kui näiteks Haapsalu suuruses linnas on elanikke.

“Ülemiste City on Eesti ettevõtluse vedur ning värskest uuringust nähtus, et siinsed ettevõtted toodavad keskmisest ligi 50% suuremat lisandväärtust. Just lisandväärtuse kasvatamine on oluline komponent, see on Eesti jaoks peamine väljakutse,” märkis Vare ja põhjendas linnaku ettevõtete poolt makstavat keskmist oluliselt ületavat töötasu just sellega, et suuremat lisandväärtust loovatele töötajatele tuleb maksta ka kõrgemat palka.

Eraldi vaatles uuring IT-sektorit. Ülemiste Citys tegutseb uuringu kohaselt 1,4% Eesti IT-ettevõtetest, ent samal ajal palkavad sealsed valdkonna ettevõtted 18% kogu Eesti IT-sektori töötajatest ja tasuvad 26% kõigist valdkonna tööjõukuludest, toodavad 25% Eesti IT-sektori poolt loodavast lisandväärtusest ning moodustavad 27% kogu Eesti IT-ekspordist.