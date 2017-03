Eestis on trendikas käia haigena tööl

Fotolavastus Foto: Anni Õnneleid

CV Keskus.ee värskes küsitluses tunnistas tervelt 92,5% vastanuist, et on haigena tööl käinud – enamasti on põhjused materiaalsed, kuid kümnendik küsitletuist leiab ka, et haigena koju jäädes jääks töö lihtsalt tegemata.