Eestis on üllatav kinnisvarapealinn, kus toimus 1000 elaniku kohta enim tehinguid

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütles, et siiani pole keegi analüüsinud, milline on kinnisvaratehingute suhe elanike arvu kohta. „Üllatusi oli piisavalt eesotsas muidugi faktiga, et Jõgeval on elanike arvu kohta kõige intensiivsem kinnisvaraturg, sellele järgneb Tallinn, kuid peaaegu sama aktiivsed on ka Ida-Virumaal paiknevad Jõhvi ning Kohtla-Järve," sõnas Sooman.

Ta lisas, et Jõgeva linnas tehakse keskmiselt küll alla 10 korteriomandi tehingu kuus, kuid linna elanike arv on ka väga väike. „23,1 tehingut 1000 inimese kohta viimase 12 kuu jooksul on muljetavaldav. Kindlasti annavad tooni Jõgeva maakonnas tegutsevad suured tehased ja Jõgeva haigla, lisaks pole harvad juhud, kui pensionär müüb oma suurlinna korteri maha ja kolib väga mõistliku hinnatasemega ning hea rongiliiklusega ilusasse väikelinna," selgitas ta.