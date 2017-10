Eestis ostetakse pööraselt mobiiltelefone

Eestis on uute mobiiltelefonide ostmine väga populaarne.

Tele2 teatas tuginedes turu-uuringufirma GfK andmetele, et Eestis müüdi septembris 36 100 uut mobiiltelefoni.

Sama analüüsifirma andmetel osteti kogu 2016. aastal Eestis ligi 404 800 uut mobiiltelefoni.

„Turu-uuringufirma GfK Retail and Technology andmetel osteti Eesti jaemüügiturul 2016. aastal kokku ligi 404 800 uut mobiiltelefoni, mis tähendab, et uue mobiili soetas keskmiselt iga kolmas eestlane,“ ütles Tele2 müügi- ja turundusdirektor Kristjan Seema. Kokku kulutati telefonidele ligi 109 miljonit eurot. Telefonide müük on Eestis sesoonne, välja joonistub kaks kõrgpunkti. Jõulud on selgelt kõige aktiivsem periood ja teine aeg langeb augustisse ja septembrisse, mil on kooli algus.“