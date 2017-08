Eestis püstitati lüpsirekord

Eesti kõige paremini piima andev lehm Volga elab Jõgevamaal Torma Põllumajandusosaühingu laudas. Paari nädala eest toimunud kontroll-lüpsil tegi Volga uue Eesti päevalüpsirekordi ja andis 87 kilogrammi piima, mis oli kehtivast rekordist 2,5 kilo rohkem, kirjutab err.ee.

Volga on 600 lehma seas Torma piimalauda au ja uhkus. Lisaks sellele, et Volga annab palju piima, on märkimisväärne ka tema piima rasvaprotsent - osaühingu juhataja Ahto Vili sõnul annab Volga pea 6-protsendilise rasvasisaldusega piima ehk sisuliselt koort, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Geneetika on üks väga tähtis komponent kõigi tähtsate komponentide seas. See tähendab seda, et ta on ikka tõeline pärl meil. See vanadaam näeb väga hea välja kõigi nende tugevate toodangute juures," rääkis Vili.

