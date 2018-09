Eestis sirgunud börsipsühholoog loodab autoritaarsete juhtide abiga kasumit teenida

Nimekas börsipsühholoog Alexander Elder ütleb, et elame väga huvitaval ajal. „See meenutab mulle 1930-ndaid, kui võimule tulid autoritaarsed liidrid – Stalin, Hitler, Atatürk, tegelikult oli ka Roosevelt USA-s päris autoritaarse juhtimisstiiliga. Praegu toimub midagi sarnast – Putin, Trump, Erdoğan Türgis, Orbán, Modi (Ungari ja India peaministrid – toim). Viimasel ajal iga kord, kui valimised on võitnud tugev natsionalistlik autoritaarse juhtimisstiiliga poliitik, on börsil tulnud tõusev ehk pulliturg.