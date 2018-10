Eestis tegid suurimaid kulutusi Norra "turistid"

EAS-i ja statistikaameti 2016.-2017. aastal läbi viidud väliskülastajate uuringust selgub, et talvel kulutas ööbimisega külastaja Eestis tarbitud kaupade ja teenuste peale kogu reisi jooksul keskmiselt 280 eurot ja ööpäeva jooksul 117 eurot, suvel aga reisi kohta 249 eurot ja ööpäeva jooksul 89 eurot.

Terve reisi kohta kõige rohkem kulutasid Norra turistid: suvel 676 eurot ja talvel 479 eurot. Norra turistid kulutavad üldiselt kõigile kululiikidele rohkem kui välisturistid keskmiselt kogu reisi kohta.

"Üheks põhjuseks on see, et Norra elanike seas on suurel hulgal Eestist pärit väljarännanud inimesi, kes tulevad suvel Eestisse puhkusele ja viibivad siin seetõttu üsna pikalt - suvel oli neid kõigist Norrast saabunud turistidest koguni 40 protsenti. Need Norra turistid, kes ei ole Eestist pärit, kulutasid reisi kohta tunduvalt vähem, kuid ööpäeva kohta veidi rohkem kui Eestist pärit Norras elavad turistid," ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli.

Need Norrast saabuvad turistid, kes ei ole Eestist pärit, kulutasid reisi kohta suvel 361 eurot ja talvel 356 eurot, mis on ikkagi välisturistide keskmisest tunduvalt rohkem.

Keskmisest rohkem kulutasid reisi kohta ka Suurbritannia, Prantsusmaa ja Soome turistid.

Ühe ööpäeva kohta kulutavad kõige rohkem raha Soome turistid - suvel 107 eurot ja talvel 152 eurot.

