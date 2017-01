India autoosade tootja Motherson pakkus Helsingi börsil noteeritud juhtmeköidiste valmistaja PKC eest üle poole miljardi euro. PKC sulges 2,5 aastat tagasi tehase Haapsalu ja aasta tagasi teise tehase Keilas, kolides veoautode juhtmeköidiste koostamise odavama tööjõuga riikidesse.

Motherson pakkus PKC ühe aktsia eest 23,55 eurot, mis on 51% rohkem kui aktsia läinudnädalane hind. Optsiooniprogrammi hulka arvestades küündib Mothersoni pakkumine 571 miljoni euroni, kirjutas Kauppalehti.

Ajalehe hinnangul on pakkumine küll helde võrreldes hiljutist aktsia hinda, kuid ajalooliste hindadega võrreldes siiski keskpärane. Näiteks 2013. aasta lõpus maksis PKC aktsia ligi 25 eurot.

Siiski arvas näiteks kindlustusfirma Mandatum Life aktsiaportfelli juht Mika Heikkinen, et ilmselt läheb pakkumine läbi, ehk teisisõnu nõustub sellega kriitiline enamus aktsionäridest. "Mina võtan pakkumise vastu küll," ütles ta ajalehele. "Pakkumine oleks võinud olla suurem ja usun, et omapäi oleks PKC kaugemale jõu8dnud. Aga olukord on selline nagu on ja nii see läheb."

PKC juhi Matti Ruotsala sõnul oli pakkumise tegemine Mothersoni initsiatiiv.

Motherson kuulub poolesaja maailma suurima autoosade valmistaja hulka. Ettevõttel on üle maailma 46 tehast ja selle käive ulatub aastas seitsme miljardi euroni.

Mothersoni asutas Vivek Chaand Sehgal 1975. aastal. Ettevõtte nimi tuleb ingliskeelsetest sõnadest ema ja poeg ning tähistab seda, et ettevõtte asutas Sehgail emaga koos vaid 17 dollarit. "17 dollarit koos ema õnnistusega võib viia kaugele," rääkis üks India rikkamaid inimesi Helsingis pressikonverentsil.

Forbesi andmeil on Sehgal 3,1 miljardi dollari suuruse varandusega Indias 31. kohal.