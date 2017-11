Eestiski sadu töökohti loonud mees kaotas päevaga suure rahasumma, aga oleks võinud minna palju hullemini

Teddy Sagi on miljardär, kes on oma varanduse kokku ajanud peamiselt hasartmängutarkvaraga, luues Eestiski sadu töökohti andva Playtechi. Aasta siis oli 1999. Ta on 18 aastaga ehitanud üles ettevõtte, mille müügitulu on ligi 500 miljonit dollarit. Tema enda vara väärtus on 1,8 miljardit dollarit. Hiljuti kaotas ta päevaga päris suure summa raha, aga oleks võinud minna palju halvemini.

Kui miljardär kaotab päevaga 52 miljonit dollarit, siis tundub see tavalisele inimesele palju, aga rikkurile endale on tundub see nagu ta oleks kaotanud 5,20. Sagi kaotas selle kuna Playtech andis kasumihoiatuse. Aasia äri nõrga tulemuse tõttu kaotas Playtechi aktsia viiendiku oma väärtuses. Sagi osa on aga viimastel aastatel firmas oluliselt väiksemaks jäänud. Ta omab täna vaid 6,3% Playtechist. Veel aasta tagasi oli see 28%. Viimati loobus ta aktsiatest käesoleva aasta juunikuus. Palju enne seda, kui firma Aasia-mured alguse said.

Sagi on oma investeeringuid mitmekesistanud ja liikunud hasartmängudest eemale. Ta ostis osaluse Hollandi kinnisvaraarendajas Brack Capital Properties'is. Ta ostis ka täielikult välja Market Techi nimelise firma, mis omab Londonis populaarset Camden Marketit.

Sagile olid niisiis hiljutised sündmused pigem positiivsed, sest asi oleks võinud olla ka tunduvalt hapum. Analüütikud prognoosivad, et Playtechi tegelik käive on sel aastal 5% madalam kui ettevõte ise on välja käinud.