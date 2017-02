Eestisse on saabunud esimesed lihtsustatud viisadega idufirmade töötajad

Startup viisat ehk lihtsustatud tingimustel viisat või elamisluba on esimese kuu jooksul taotlenud 50 startup ettevõtet ning positiivse otsuse on saanud 14 taotlust.

Käesoleva aasta 18. jaanuaril jõustus Eesti startup kogukonna ning siseministeeriumi koostöös loodud välismaalaste seaduse erand ehk startup viisa, mis lihtsustab kolmandatest riikidest pärit startupidele Eestisse ümberasumist ning Eesti startup ettevõtetel välistöötajate Eestisse värbamist. Programmil on möödunud esimene igati edukas kuu, mille jooksul on startup viisale kandideerimiseks esitanud avalduse üle 50 startup-ettevõtte enam kui 10st eri riigist.

Esitatud avaldustest on Eesti startup kogukonna liikmetest koosnevalt startup eksperdikomisjonilt positiivse otsuse saanud 14 taotlust, negatiivse 22, tagasi lükatud 9 ning hindamisel 6 taotlust. Positiivse otsuse järel on startupidel vajalik esitada viisa või elamisloa taotlus Eesti välisesindusele või politsei- ja piirivalveametile, kes omalt poolt esimesi taotlusi menetlemas on. Enim on avaldusi tulnud Ukrainast, Valgevenest, Venemaalt ja Indiast, valdkondade lõikes tegelevad kandideerinud startupid väga erinevatel aladel - lennundusest turunduseni ning telemeditsiinist turismini.

Eestisse on juba saabunud ka esimesed startup viisaga värvatud välistöötajad. Nii tervitas rahvusvahelist asjade transporti lihtsustav startup Shipitwise teisipäeval Tallinna lennujaamas enda meeskonda Indiast pärit tarkvarainseneri, lisaks on neil hetkel käsil Lõuna-Aafrikast pärit kogenud tarkvaraarendaja Eestisse värbamine.

“Esimene põhjus, miks startup viisa poolt loodud võimalusest kohe kinni haarasime, on soov ehitada Shipitwise’i rahvusvahelist kultuuri,” sõnas Shipitwise’i kaasasutaja Ragmar Saksing. “Mida suurem on meie ligipääs tarkadele ja motiveeritud inimestele, seda konkurentsivõimelisemad oleme,” lisas Saksing startup viisa olulisuse kohta. Uued töötajad leidis Shipitwise Eesti startupi Jobbaticali tehnoloogiavaldkonna tööportaali kaudu ning enne Eestisse jõudmist on töötajad läbinud mitmenädalase intensiivse proovitöö perioodi, mille jooksul on veendutud nende oskustes ning motivatsioonis.

“Startup viisat lansseerides ei osanud me huviliste arvu kuigi täpselt ette näha, kuna konkureerivate riikide sarnaste viisaskeemide kohta avalik statistika suuresti puudub, kuid oleme omalt poolt kindlasti nii suurest huvist väga meeldivalt üllatunud. Põnev saab olema näha ka uute startupide ning välistöötajate peatset lisandumist meie kohalikku startup kogukonda ja selle loodetavat positiivset mõju,” kommenteeris programmi esimese kuu tulemusi üks startup viisa algatajaid, Startup Estonia juht Mari Vavulski.