Eestisse tuleb suur ravimitehas

Kui veel kevadel oli geneeriliste veterinaarravimite tootja Interchemie Werken De Adelaar Eesti mures, et ravimiametil võtab müügilubade menetlemine liiga kaua aega ning otsustas seetõttu oma uue tehase Eesti asemel Leetu ehitada, siis tänaseks on olukord muutunud, kirjutab Äripäev.ee.

Nüüd plaanib ettevõte Leedu kõrval uue suure tehase rajamist Tallinnasse, kirjutab tööstusuudised.ee.

„Olime pikki aastaid monoloogis, kuid nüüd oleme ravimiametiga saavutanud konstruktiivse dialoogi,“ kinnitab ettevõtte juht Veiko Saluste. „Ravimitele müügilubade saamine on pikaajaline protsess, kus on oluline avatud suhtlus. Aastaid ei saanud me aga kuidagi otsa peale, mis tulenes tõenäoliselt sellest, et oleme Eesti mõistes ainulaadne firma ning puudusid vastavad kogemused.“

