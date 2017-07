Itaalias peamiselt tööstus- ja tehnikakeskusena tuntud Torinos ja selle ülikoolilinnakus kestab juba kolmandat nädalat Euroopa innovatsiooniakadeemia (EIA) koolitusprogramm. 500 tudengit üle maailma on kokku tulnud selleks, et kohapeal moodustatud tiimidega luua vähem kui kuu ajaga pea 100 idufirmat ja õppida selle käigus parimatelt äri-, IT-, patendi- ja turundusmentoritelt.