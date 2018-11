Eestist lahkunud USA suursaadik aitab ettevõtetel Ameerika partnereid leida

„Lõuna-Carolina osariik on Eesti ettevõtjatele soodsaks stardipunktiks nii tehnoloogiaarenduse koostööks kui ka oma toodetega USA turule sisenemiseks. Meil on Lõuna-Carolinas ka väga hea kontaktivõrgustik - näiteks on koostööprojekti eest vedanud endine Eesti aukonsuli Harry Huge ja tema Huge Foundation, samuti hiljutine Eesti suursaadik Jim Melville. Nii tänane kui kaks aastat varem sõlmitud leping on toeks koostööpartnerite leidmisel Lõuna-Carolina ettevõtete ning teadus- ja haridusasutuste seast, samuti lihtsustab ligipääsu osariigi taristule ja tööstusele. Lõuna-Carolinas on USA suuruselt kuues sadam, seal tegutsevad auto- ja lennutööstuse suured tegijad, nagu Volvo, Boeing ja BMW jne," selgitas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Viljar Lubi.

Lubi kirjutas ministri volikirja alusel USAs alla rakenduslepingule Lõuna-Carolina osariigiga, USA poolt allkirjastas lepingu Lõuna-Carolina ülemaailmse liidu (Global Alliance of South Carolina, GASC) president ja tegevjuht Jim Melville. Jim Melville oli Eesti suursaadik kuni 29. juulini sel aastal.

Täna allkirjastatud lepingu raames volitab MKM EASi kui lepingu rakendusasutust nõustama ja kaasrahastama koostööprojektides osalevaid Eesti ettevõtteid ettevõtte arenguprogrammi ja tootearenduse toetusprogrammi raames. „Kui Eesti ettevõtja leiab omale selle lepingu raames partneri Lõuna-Carolinast, siis on tal võimalik projekti rahastamiseks saada toetust arenguprogrammist või tootearenduse toetusest vastavalt nende toetuste tingimustele," ütles EASi ettevõtluskeskuse direktor Tanel Rebane.