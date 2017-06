Eestist viina toonud mees pandi Soomes vangi

Helsingi kohus mõistis aastaks ja kaheks kuuks vangi Eestist kümneid tuhandeid liitreid alkohoolseid jooke toonud mehe.

Mees tõi Eestist aastatel 2012-2015 kokku üle 34 000 liitri alkohoolseid jooke ega teatanud sellest tollile. Toodud jooke levitati mehe kaasabil Soomes, vahendas Soome rahvusringhääling Yle.

Kokku tuvastas kohus, et mees jättis maksmata vähemalt 70 000 euro ulatuses Soome riigimakse. Ka maksmata maksud nõudis kohus mehelt sisse.

Et mees on juba neli korda saanud karistuse jõhkra maksupettuse eest, otsustas kohus see kord mitte anda tingimisi karistust, teatas Yle. Ehk teisisõnu läheb alkoholi Eestist hulgi Soome vedanud mees reaalselt aastaks ja kaheks kuuks vanglasse.

Mehe kaheksa kaasosalist, kes peaasjalikult olid temalt ostnud alkoholi edasimüümiseks, said kohtult karistuseks eri määras trahvi.