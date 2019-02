Eestit ähvardab jäätmeseaduse tõttu esimene trahv

Trahv ei puuduta olmejäätmetega seotud muudatusi, millest on viimastel nädalatel ajakirjanduses palju juttu olnud. Seadusse tuli viia elektrooniliste jäätmete käitlemisega seotud täiendused. Eesti lubas vajalikud muudatused teha eelmise aasta alguseks ehk 2018. aasta 1. jaanuariks. Ka need muudatusettepanekud on osa jäätmeseaduse eelnõust, mille menetluse riigikogu keskkonnakomisjon jaanuari lõpus peatas.

See on ühtlasi esimene kord, kui Eesti poliitikud on mustvalgel näinud reaalseid summasid, mis meid ähvardavad. Minimaalne Eesti kohal rippuv trahv e-jäätmete käitlemise muudatuste tegematajätmise tõttu on 359 000 eurot. Seejuures võetakse trahvisumma kujunemisel arvesse ka päevi, kui kaua on vajalikud muudatused vastu võtmata.