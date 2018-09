Eestit ähvardab prügitrahv

Omaalgatuslik prügimägi Betooni tänava lõpus Foto: Andres Putting

Olmejäätmete nõutud ulatuses ringlusse võtmine 2020. aastal on tugeva kahtluse all ning Euroopa Komisjon võib selle eest Eestit ka trahvida, eesmärgi saavutamiseks vajalik jäätmeseadus on aga taas takerdunud riigikogusse.