Eestit ähvardab viljapuudus. Eksperdi sõnul vajavad põllumehed riigi abi

Veski Mati tegevjuht Lauri Mõtsnik nendib, et lõppenud kehv suvi on mõjunud karmilt selleaastasele viljasaagile. „Terves Baltikumis on viljasaak kannatanud külma ja vihmase suve tõttu rängalt ja see tähendab, et meie põllumehed vajavad riigiabi enam kui kunagi varem ning järgmise aasta viljasaagi prognoos ei ole lootusrikas."

Mõtsnik on murelik, kuna selline situatsioon kahjustab teraviljatootmise kõiki protsesse, sest töötlejatel pole piisavalt kvaliteetset tooret. „Suletud ring - ühelt poolt on ümbertöötlejatel puudus toorainest ja teiselt poolt põllumeestel jääb vili kasumlikult müümata ning läheb loomasöödaks. Viljapõllud on kannatanud tugevate vihmade all kõikjal Baltikumis, vähim kahju on ilmastik teinud Leedus. Kuid Lätis, eriti Latgale piirkonnas, on palju vilja jäänud üleujutuste tõttu põldudele mädanema ning põllumeestel puudub võimalus normaalselt külvata talivilja ja mitmel pool Eestiski on sarnane probleem", kirjeldab nutust seisu Mõtsnik. "Veski Mati on valmis maksma Eesti kohalikele põllumeestele kõrgekvaliteetse vilja eest ka kõrgemat hinda, et oma tootmise ja koostööpartnerite jaoks kindlustada kvaliteetne tooraine ning iga Eesti inimese jaoks kvaliteetne lõpptoode. Saame ise jälgida, kust põllult milline vili tuleb ning vastavalt sellele teha omad valikud. Kuid tänaseks oleme saanud osta vaid osa planeeritud teravilja kogusest, kuna kvaliteetset vilja piisavas koguses lihtsalt pole. Jätkusuutlikkuse märgiks alustasime sel aastal koostööd Eesti Maaülikooliga, et omapoolse stipendiumiga toetada noorte tulevaste põllumeeste õpinguid ja samas selle koostöö raames tegeleda maksimaalselt kvaliteetse seemnearendusega", räägib Veski Mati tegevjuht Lauri Mõtsnik.