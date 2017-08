Eelmise aastaga võrreldes tõusid juulis Eestis hinnad keskmiselt 3,6%, mis on nelja aasta suurim hinnatõus, selgus eile statistikaameti avaldatud infost. Aastaga on kallinenud toidukaubad, alkohol, tubakatooted jpm. Ainsana on odavamaks läinud sideteenused (vt tabel). Viimati oli hinnatõus eelnenud aasta sama kuuga võrreldes üle 3,6% 2013. aasta juunis.