Swedbank andis teada, et Aet Altroffist saab panga uue üksuse juht, mis hakkab tegelema kliendi väärtuspakkumistega panga neljal koduturul – kolmes Balti riigis ja Rootsis.

Ehk kui vanasti oli nii, et Joosep Toots jäi laenuta, sest tema isik oli pangahärradele tundmata, siis nüüd võib juhtuda nii, et pank läheb vahel ise pakkumistega Ülesoole kohale, kirjutab Äripäev.

„Võib-olla tal on taluhooned kindlustamata. See on risk. Tahame küsida, kas ta on teadlik sellest ja sellele mõelnud,“ näitlikustab Altroff väärtuspakkumise olemust.

Altroffile on uus amet pangas juba ei-tea-mitmes algus. „Ma ei ole kokku lugenud,“ tunnistab ta ja lisab, et see on ka põhjus, miks ta juba üle 20 aasta ühele tööandjale truuks on jäänud.

