Eestlane põeb kõige rohkem tervise pärast

Kui keskmine eurooplane peab Euroopa Liidu olulisimaks probleemiks töötust, siis Eestis on suurimaks valukohaks tervise ja sotsiaalse kindlustatuse teemad, vahendab Äripäev värsket eurobaromeetri uuringut.

Kevadel küsitletud ja äsja avaldatud eurobaromeetri küsitluse tulemustest selgub, et Eesti elanike hinnangul on siinsed põletavaimad probleemid sotsiaalsed - tervelt 35% vastanutest leiab, et tervise ja sotsiaalse kindlustatusega on meil lood kehvad. 30% eestimaalastest peab suurimaks mureks hinnatõusu ja inflatsiooni, 20% meelest on Eestil kehvasti majandusolukorraga.

Samas on meil (meie enda hinnangul) üks Euroopa Liidu paremaid eluasemeturge ning samuti ei tunneta me terrorismi- ja kuriteoohtu. Töötust peab Euroopa Liidu elanikest suureks probleemiks tervelt 29% vastanutest - oma riigi suurima väljakutsena nimetavad seda Hispaania (63%), Küprose (56%) ja Horvaatia (55%) vastajad. Skaala teises otsas, riikideks, kus töötus pole eriline teema, on Malta (2%), Saksamaa ja Taani (mõlemad 8%) ning Holland ja Tšehhi (mõlemad 9%).

Tervist ja tervishoidu peab suurimaks väljakutseks iga viies eurooplane (20%, kolmas oluline probleem).

