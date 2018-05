Eestlanna teeb karjääri kohviäris

Marta Piigli asus tööle Pauligi kohvidivisjoni juhtrühma liikme ja Paulig Professionali üksuse juhina, teatas ettevõte.

Kohvientusiast Marta Piigli asus alates maikuust tööle Pauligi kontserni kohvidivisjoni Paulig Professionali üksuse juhina ja temast sai kohvidivisjoni juhtrühma liige. Marta juhtis seni kohvidivisjoni Baltikumi Out-of-Home üksust. Kohvidivisjoni Out-of-Home üksuses on kokku 200 töötajat Soomes, Rootsis, Norras ja Baltimaades ning üksuse käive on 65 miljonit eurot.

Marta Piigli on Pauligis töötanud aastast 2007. Marta on töötanud Paulig Professionali Out-of-Home üksuses erinevates müügi ja turunduse juhtimisega seotud ametites. Varem on ta töötanud kommunikatsiooni- ja turundusvaldkonnas nii era- kui ka avalikus sektoris.

Martal on olnud Pauligis oluline roll Baltikumi Out-of-Home meeskonna loomisel ja arendamisel ja kogu Out-of-Home üksuse juhtrühma liikmena. Seega on üksuse tegevus ja inimesed talle tuttavad. „Mul on väga hea meel, et Pauligis on tõeline sügav austus kohvi vastu ja oleme tänu tarbijate püsivale usaldusele piisavalt suur, et avaldada määravat mõju kohvivaldkonna arengule istandusest kuni tassini. Meil on tugev kaubamärk, sisu ja hea meeskond ning meid ühendab kirg hea kohvi vastu. Tegutseme iga päev selle nimel, et kohvil oleks helge tulevik ja tagamaks ka tulevikus kõigile kohvisõpradele nauditavad kohvihetked,“ räägib Marta Piigli.