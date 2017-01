Shanghais tegutsev ettevõtja Pirgit Laanpuu tõdeb, et Hiina turule sisenemine on keeruline ja vajab kordades rohkem läbimõtlemist ja planeerimist kui algselt arvatakse.

Laanpuu tee Aasiasse algas läbi ülikooli. "Hiinas ettevõtlusega alustamine on kordades keerulisem kui Eestis, näiteks kulub Shanghais ettevõtte registreerimise alustamisest hetkeni, mil paberid on korras kuskil 5-6 kuud," tõdes ta.

"Hiinas on vaja kannatlikkust, meil seda hiinlastega sarnasel määral ei ole. Hiinlane ei ütle „ei“, ta mängib ümber „ei“. Teine hästi suur erinevus eurooplase ja aasialase vahel on see, et meie eurooplastena räägime, näitame ja müüme ennast. Aasialane on vastupidi hästi vaikne – teab palju, kuid räägib vähem."

Laanpuu arvates ei peaks alustama kohe Shangaist vaid pigem väiksematest, teise-kolmanda järgu linnadest. "Mina Shanghaid esimese sammuna ei soovitaks. Turg on juba nii täis, konkurente palju, hinnad on laes. Tegelikult on palju suurem turg mujal. Maksejõud on kasvanud ja teadlikkus kohalikest probleemidest hiina turul tõusnud. Toiduskandaale on järjepidevalt."

Pirgit Laanpuu on Schmalberg Tradingu asutaja

"Me pakume hanketeenust ettevõtjatele, kes soovivad osta kaupa Hiinast – otsime neile sobiva tehase ning kontrollime tausta, pädevust, toodete kvaliteeti, sertifikaate ning teeme lõpliku kvaliteedikontrolli enne kauba transportimist. Samuti aitame ettevõtjaid, kes soovivad Hiina turule tulla. Pakume turu-uuringut ja abi muu paberimajandusega. Hetkel on meie teenustest peamiselt huvitatud Lääne-Euroopa ettevõtjad. Nemad on ohtudest ja riskidest teadlikumad, mistõttu investeeritakse kauba tellimisel hanketeenustesse," rääkis Laanpuu.

