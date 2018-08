Eestlase hull idee nihutab kindlustuse piire ja tahab selle jagamismajanduse reeglitele allutada

„Meie eesmärk on teha jagamismajandusele paindlikke kindlustustooteid,“ lausus Sten Saar, kes üritab Ühendkuningriigist alustades nihutada kindlustusmaailma piire jagamismajandusele sobivaks, kirjutab Äripäev.

„See pole nagu, et ujud jões ülespoole, vaid pigem nagu ujuksid kosest üles,“ sõnas Saar, viidates, et muutuste väljapakkumine pole olnud lihtne. „Mitu kindlustusinimest ütles, et te olete hullud, see ei toimi kunagi.“

Saar lõi koos kahe varasema kolleegiga kaks aastat tagasi idufirma Zego, mis vahendab liiklusvahendite tunnipõhist kommertskindlustust, pakkudes alternatiivi aastapõhisele lähenemisele. Raha on seni kaasatud 8,3 miljonit eurot, koostööd on tehtud kohalike jagamismajanduse tegijatega, näiteks toidukullerite Uber Eatsi ja Deliverooga. Deliveroost sai ka kogu ettevõtmine alguse, kui Saar koos kolleegiga seal töötades probleemi nägi.

Loe pikemalt Äripäevast.