Londonis tegutsev immigrantidele suunatud mobiilipank Monese, mille asutajaks on eestlane Norris Koppel, kogus veebiportaali Techcrunch sõnul investoritelt esmases rahakaasamisvoorus 10 miljonit dollarit.

Poolteist aastat tagasi hoo sisse saanud Monese plaanib kogutud kapitali abil laieneda Suurbritanniast Euroopasse, vahendab Äripäev.

Samuti soovib mobiiliäpp täiendada teenusteportfelli, hakates pakkuma laenu ja otsekorraldusmakseid.

Kogutud 10 miljoni taga on fintech-investor Anthemis Exponential Ventures (mis Techcrunchi andmetel on varem rahastanud Monese konkurenti Simple – toim), STE Capital ning Korea Investment Partners. Tegu on esimese korraga, kui Korea Investment Partners investeeris Euroopa idufirmasse.

