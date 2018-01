Eestlased aitavad 130 000 euro eest Ukrainas ekspordirevolutsiooni läbi viia

Marketingi Instituut, mis viis aastate eest Eestis EASi tellimusel läbi Ekspordirevolutsiooni programmi, on samanimelise programmi osas leidnud partneri Ukraina riigi näol. Instituudi juhi Anu-Mall Naaritsa sõnul on alates möödunud aasta novembrist Ukraina ettevõtteid koolitamas Eesti parimad eksperdid, kahe aastaga loodetakse koolitada 1100 ettevõtet, kellest igaüks peaks programmi tulemusena saavutama keskmiselt miljoni euro suuruse ekspordikäibe kasvu.

Kogu programmi kulud maksab arengu- ja humanitaarabi vahenditest kinni Eesti Välisministeerium. Programmi maksumus on umbes 130 000 eurot.

„Ekspordirevolutsiooni programm, mille omal ajal tänu EASi hankele koostöös roostlastega ellu kutsusime, osutus Eestis paljudele ettevõtetele suureks arenguhüppe platvormiks, aidates neil leida nii keeli ja kultuure tundvaid ekspordimanagere kui mõista süsteemsemalt eduka ekspordi edutegureid,“ rääkis Anu-Mall Naarits. „Tollal Eestis progammi ellu viies oli raskem osa rootslaste kanda. Nüüd, mil Ukraina riik soovib oma majanduses leida uusi kasvuvõimalusi, jõudsid nad otsaga meie, eestlaste juurde.“

Ukrainlasi on koolitamas mitmed oma ala eksperdid Eestist. Jaan Järv, Andy Paterson, Argo Sildvee, Sven Aulik, Tõnis Hintsov, Anu-Mall Naarits, Arten Daniliants. Programmi lõpus tulevad Ukraina eksportijad paaripäevasele koolitusvisiidile Eestisse ja külastavad meie edukaid ekspordiettevõtteid.

Naarits selgitas, et olud Eestis ja Ukrainas on erinevad, ettevõtete valmisolek ja tooteportfellid samuti. Samas on kehvad suhted idaturul sundimas Ukraina ettevõtjaid ümber orienteeruma. „See on neile suur väljakutse, kohati on nad samas seisus, kus meie paarkümmend aastat tagasi, mil olime sunnitud oma tooted ümberprofileerima läänemaailma vajadustele. Kui see õnnestus meil, küllap õnnestub ka ukrainlastel.“

Ukraina Ekspordirevolutsiooni nime kandava programmi maksab kinni Eesti välisministeerium arengu- ja humanitaartabi vahenditest. Ukraina poolelt juhivad programmi sealne majandusministeerium ja selle juures tegutsev Ekspordi Arendamise Osakond (Export Promotion Office). Projekt on tellitud kaheks aastaks. Eraldi kaasatakse kummalgi aastal 500 alustavat ja 100 edasijõudnud eksportijat. Kõigile ettevõtetele on osalemine tasuta, kuid pärast pooleaastast õppeperioodi tuleb sooritada eksam.