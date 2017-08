Eestlased ehitavad Ukraina pealinna tehnoparki büroohoone

Nordecon AS'i Ukrainas registreeritud tütarettevõte Eurocon Ukraine TOV ning Kyiv Standartbud TOV sõlmisid lepingu 7korruselise büroohoone ehitamiseks Kiievi Unit City tehnoparki. Ehitus valmib järgmise aasta juunis. Lepingu maksumus on koos käibemaksuga 3,4 miljonit eurot.

"Sõlmisime lepingu büroohoone ehitamiseks Unit City tehnoparki Kiievis Shevchenkivskyi piirkonnas," ütles Nordecon ASi juhatuse liige Priit Luman. „Nordecon ehitab rajatavas tehnopargis maja aadressil Simii Khokhlovykh 8 - sellest tuleb 7korruseline büroohoone, mis hakkab valmides vastama LEED kuldsertifikaadi nõuetele. See tähendab, et maja hakkab vastama rangetele keskkonnasäästlikkuse, energiakasutuse, ja sisekliima nõuetele. Majas on valmides kokku pinda 6185 m2. Varasemalt on Nordecon rajanud LEED kuldsertifikaadi nõuetele vastava büroohoone Tallinnasse Ülemist City linnakusse ning on ehitamas teist samadele nõuetele vastavat 13korruselist büroohoonet samasse linnakusse."

„Unit City ambitsioon on luua midagi Google'i, Apple'i või Silicon Valley linnakute sarnast - 25 hektarile rajatakse Kiievi esimene innovatsioonilinnak, kuhu plaanitakse koondada innovaatilisi ettevõtteid, iduettevõtteid, riigiasutusi jne. On meeldiv tõdeda, et arendaja on valinud Nordeconi Ukraina tütarettevõtte sellise suure projekti loomisel partneriks," rääkis Priit Luman.