Eestlased ei ole oma elukohaga rahul

Elamuarenduse ettevõtte Bonava küsitles 8000 inimest kaheksast erinevast riigist, et uurida, mis teeb inimesi kodurajoonis õnnelikuks. Uuringust selgus, et Eestis on kodukohaga kõige rahulolematud noored vallalised mehed.

Bonava AB kliendiuuringute ja brändiinnovatsiooni juhi Clara Westmani sõnul uuriti inimestelt, kuidas nad hindavad oma kodukohta ja kas nad tunnevad ennast oma elurajoonis koduselt. Kriteeriumite alusel koostati õnnelikkuse indeks, mille alusel hinnati kaheksat riiki, kus Bonava tegutseb: Eestit, Lätit, Venemaad (Peterburgi), Soomet, Norrat, Taanit, Saksamaad ja Rootsit.

Uuringust selgus, et võrreldes ülejäänud seitsme riigiga on Eestis rahulolu kodukohaga kõige madalam. Kõige õnnelikumad on oma kodukohas Rootsi elanikud.

Eestis on oma kodukohas kõige õnnelikumad inimesed naised, kes on vanuses 50 kuni 64 ja kellel on elukaaslane ja lapsed. Neil on oma kodu, keskmisest kõrgem palk ja eramaja.

Oma kodukohaga kõige rahulolematud on vallalised noored mehed vanuses 18 kuni 25, kes üürivad ridaelamut või korterit.

Mis teeb inimesi kodukohas õnnelikuks?

Westmani sõnul hindavad inimesed kodukoha juures küll erinevaid asju, kuid kõige olulisemad näitajad on enamasti rahulolu elukeskkonnaga ehk turvalisus, võimalused aktiivseks eluks ning piirkonna rohelus. Samuti hinnatakse kodukoha juures sõbralikku elukeskkonda ning suhteid naabritega ja tuttavat asustust.

Uuringud selgus, et vaid 38% Eesti inimestest tunnevad hästi oma kodukohta ning seal paiknevaid asutusi. Soomes tunneb oma kodurajooni hästi 58% vastanutest, Lätis ja Saksamaal 71% vastanutest.

Võrreldes teiste riikide elanikega tunnevad eestlased hästi oma kodukoha lähedal elavaid inimesi. 35% uuringus osalenutest ütles, et tunnevad väljas käies ära oma naabrid ja ümbruskonnas elavad inimesed. Soomes elavatest inimestest tunnistas vaid 21% vastanutest, et tunneb oma kodurajoonis elavaid inimesi nägupidi.