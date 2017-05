Eestlased jällegi digimaailma esirinnas: seekord loodi ainulaadne äpp loomaomanikele

Eesti ettevõtjad käivitasid Monacos maailmas ainulaadse PetFinder Global mobiiliäpi, mille abiga on võimalik kaduma läinud lemmiklooma kiiresti tuvastada.

"Näed tänaval ilma omanikuta koera või kassi, lülitad äpi sisse ja see tuvastab looma. Seejärel saad äpi kaudu looma omanikuga ühendust võtta," tutvustas uut PetFinder äppi selle looja Monika Laneman. Maailmas valge lambakoerte aretajana tuntust kogunud Laneman sai idee sellise äpi sünniks pärast seda kui tema koerad Itaalias ära kadusid. "Õnneks sain koerad kohaliku politsei abiga leitud, kuid juhtum pani mind mõtlema, et selline lihtne, riigipiire ületav koerte-kasside tuvastamise süsteem on veel leiutamata," räägib Laneman.

PetFinder äpi toimimiseks tuleb veebiportaali https://petid.global vahendusel lemmikloomale isiklik PetID iBeacon tellida, see mobiili kaudu koerale või kassile omistada ning looma kaelarihma külge kinnitada.

Lanemani sõnul kaaluti algul ka GPS-põhist süsteemi, kuid see oli looma kaelas kohmakas ja raske ning aku kestvus väga lühike. Seevastu on Apple poolt välja töötatud iBeacon tehnoloogial põhinev PetID kerge, loomale mugav ja aku kestvus aasta. Äpp võimaldab koera või kassi tuvastamist 50 meetri raadiuses ja kohe ka omanikuga kontakteerumist. Samuti kaob ära vajadus lemmiklooma tuvastamiseks veterinaari juurde sõita ning kadumise teadet Facebookis või tänavapostidel jagada.

Lanemani sõnul on PetFinder äpp oma tehnoloogia ja riigiülesuse poolest maailmas ainulaadne. Kohalik Monaco, Prantsumaa ja Itaalia koeraomanike kogukond on selle hästi vastu võtnud ning esimesed kasutajad olidki Monte Carlost. "Mobiiliga looma tuvastamine on siin üsna uuenduslik, sest siiani ollakse harjunud, et koeral on kaelarihma küljes metallist andmetega märgike. Mikrokiibi lugejaid ju tavainimestel pole ning näiteks Itaalias puuduvad need isegi paljudes loomakliinikutes. Küll on kõigil olemas mobiiltelefonid," lisas Laneman.

PetID esimeseks edasimüüjaks on Monacos asuv ettevõte Happy Dog MC, mille omanik ja koerapsühholoog Karen Anne September ütles: "Usun, et PetFinder äpp koos PetID lahendusega on tõeliselt innovaatiline lahendus kadunud lemmikloomade probleemile. See on efektiivne, lihtne kasutada ja võimaldab olla osa ülemaailmsest kogukonnast, mis on pühendatud kadunud lemmikloomade ja nende omanike taasleidmisele." Lahendus on koerapsühholoogi meelest lausa hädavajalik siis kui koertega reisimist on palju. "Näiteks üks minu klientidest viibib sellel aastal oma koeraga viies eri riigis ning see ongi talle ainuke sobiv lahendus," rääkis September.